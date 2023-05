Isola dei Famosi, Paolo Noise commenta il malore e il ritiro: “Me la sono vista brutta”

Paolo Noise, ritiratosi dall'Isola dei Famosi, ha ripercorso i momenti difficili dovuti al malore vissuti in Honduras

Dopo il ritiro per problemi di salute da “L’Isola dei Famosi”, Paolo Noise torna a parlare a “Lo Zoo di 105”. L’ex naufrago si è collegato da Miami con il programma che conduce insieme all’amico e compagno Marco Mazzoli (ancora in gara in Honduras), per raccontare la sua esperienza nel reality di Canale 5.

Paolo Noise: “Ecco cosa ho avuto”

Paolo Noise ha raccontato nel dettaglio il suo malore, che ha spinto i medici del programma a ordinare lo stop alla sua partecipazione al gioco.

“Ho avuto un picco pressorio importante (pressione alta, ndr). Ho avuto due stabilizzazioni da medici diversi. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, me la sono vista brutta – le parole di Noise -Mi ha fermato Dio. Ora prenderò un farmaco che dovrò prendere per tutta la vita, e non potrò più bere. Il medico non mi ha dato più l’agibilità per continuare”.