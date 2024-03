Isola delle Femmine, incidente sulla SS113: quattro feriti, due in gravi condizioni

A seguito dello scontro, traffico momentaneamente interrotto su quel tratto stradale

Terribile incidente avvenuto sulla strada statale 113 tra Palermo e l’Isola delle Femmine. Nelle prime ore di domenica 24 marzo, infatti, a scontrarsi in una curva sono state due auto. Il bilancio sarebbe di quattro feriti, di cui due in gravi condizioni.

Incidente Isola delle Femmine: quattro feriti, due gravi

Incidente tra due auto sulla strada statale 113 nel tratto tra Palermo e Isola delle Femmine. Come emerso in queste ore, una Ford e una Renault si sono scontrate nei pressi di una curva. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, con il conseguente trasferimento dei feriti a Villa Sofia. Attualmente, il bilancio dopo l’incidente sarebbe di quattro feriti, di cui due in gravi condizioni in codice rosso.

Traffico momentaneamente interrotto

Inoltre, a seguito del grave incidente avvenuto sul tratto stradale SS113, il traffico sulla carreggiata colpita è stato momentaneamente interrotto.