Trasporti in Sicilia, Italo lancia nuove tratte: ecco le novità per l’Isola

Italo aumenta l'offerta di trasporto da e per la Sicilia insieme ai servizi intermodali di Itabus

Italo, grazie ai servizi intermodali in connessione con Itabus, aumenta la sua offerta per la Sicilia. Dal 14 dicembre da 8 diventeranno 12 i collegamenti giornalieri dedicati all’Isola: treno più bus, con un unico biglietto (valido anche per il transito con il traghetto), per unire la Sicilia al resto d’Italia, avvicinandola al network dell’alta velocità. I collegamenti si aggiungono agli 8 già attivi per la Sicilia, salendo così a 12 totali: due nuovi servizi notturni per la linea verso Palermo ed altri due per la direttrice che porta ad Agrigento.

Ecco le tratte e gli orari del nuovo servizio di trasporto

I quattro nuovi collegamenti saranno notturni, per efficientare il tempo di viaggio. Ce ne saranno due aggiuntivi lungo la linea che collegano Palermo, Milazzo e Messina a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino, Venezia, Padova. Un Itabus in partenza da Napoli Centrale (snodo intermodale) alle 23:05 (collegato ai treni provenienti da Venezia e Torino) che giungerà alle 4:45 a Villa San Giovanni, a Messina alle 5:50, a Milazzo alle 6:40 e a Palermo alle 9:15; per partire invece dalla Sicilia attivo Itabus delle 19:30 da Palermo che raggiungerà Napoli alle 5:35, da dove si potranno prendere gli Italo delle 6:07 per Venezia e delle 6:20 per Torino. Gli altri due, invece, saranno operativi lungo la linea Villa San Giovanni – Messina – Catania –Enna – Caltanissetta – Agrigento, collegata in bus da Napoli Centrale, dove i viaggiatori scenderanno dai treni Italo provenienti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Brescia, Desenzano, Peschiera e Verona. Un Itabus partirà da Napoli alle 23:45 (in coincidenza con i treni in arrivo da Brescia e da Torino) per arrivare alle 6:30 a Messina, alle 7:55 a Catania, alle 9:05 ad Enna, alle 9:45 a Caltanissetta e terminare il viaggio alle 10:30 ad Agrigento. Per partire dalla Sicilia, Itabus partirà da Agrigento alle 19:35 (alle 20.20 da Caltanissetta, alle 21 da Enna, alle 22:10 da Catania, alle 23:35 da Messina) arrivando alle 6:20 a Napoli, da dove si potranno prendere i treni delle 7:02 per Brescia e delle 7:20 per Torino.

L’incremento dell’offerta Italo

“La Sicilia è stata una delle prime regioni in cui hanno debuttato i nostri servizi intermodali treno più bus. In estate, località come Milazzo, Palermo e Agrigento sono state tra le migliori dell’intero network Italo, per questo abbiamo deciso di aumentare l’offerta. C’è grande domanda in ogni periodo dell’anno in questi territori ed il nostro impegno è quello di offrire il miglior servizio disponibile ai viaggiatori siciliani” afferma Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo.