Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: escluse lesioni

Nessun problema per l'esterno bianconero, sostituito dopo 17 minuti dal suo ingresso in campo per fastidi al ginocchio.

Federico Chiesa e la Juventus possono tirare un sospiro di sollievo.

Dopo il problema al ginocchio accusato ieri sera a San Siro dal numero 7 bianconero, sosituito dopo appena 17 minuti dal suo ingresso in campo avvenuto nella ripresa della sfida contro l’Inter, l’ex esterno della Fiorentina si è sottoposto quest’oggi a degli accertamenti specifici al J-Medical.

Gli esami, fortunatamente, hanno escluso lesioni al ginocchio del giocatore, i cui tempi di recupero saranno definiti di giorno in giorno.

Il comunicato della Juventus

“Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il JMedical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni – si legge nella nota del club bianconero – Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.