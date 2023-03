Juventus, sospiro di sollievo per Chiesa: nessuna lesione per l’esterno

Il fuoriclasse bianconero è volato in Austria per sottoporsi ad una visita di routine al ginocchio sinistro: esami ok

La Juventus e Federico Chiesa possono tirare un enorme sospiro di sollievo.

L’esterno bianconero e della Nazionale, infatti, è volato quest’oggi in Austria, ad Innsbruck, per essere sottoposto ad un controllo di routine al ginocchio sinistro dopo il grave infortunio del gennaio 2022.

Visita di controllo ok: nessun problema grave per Chiesa

Il numero 7 juventino è stato visitato dal professor Fink, lo stesso che lo operò ricostruendogli il legamento crociato anteriore: la visita ha avuto esito positivo non essendo state riscontrate lesioni nell’arto nonostante i continui fastidi avvertiti dal giocatore nelle ultime settimane.

Federico Chiesa potrà così mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in vista dei prossimi, importanti, appuntamenti in programma per la Juventus tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.