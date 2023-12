La Sicilia irraggiungibile

Il caro voli tende a diventare in Sicilia “carissimo”, quell’espressione che noi siciliani adoperiamo quando salutiamo qualcuno di cui non ci ricordiamo il nome

A quanto pare nessuna compagnia finora ha modificato le piattaforme di bigliettazione per scontare i biglietti dei residenti siciliani, degli studenti fuori sede, dei disabili e di quelli che hanno un Isee basso. Nonostante l’impegno finanziario della Regione, e nonostante alcune, Ryanair a parte, compagnie aeree che avevano dichiarato di aderire allo sconto sul caro voli, ancora non è operativo al momento dell’acquisto.

Nel frattempo invece sono scattati gli aumenti, in media del 50%, per le tariffe di Natale, quelle che riportano a casa per stare in famiglia, chi sta fuori per lavoro, salute o studio. Pertanto se e quando sarà operativo lo sconto questo vantaggio verrà annullato dagli aumenti. Il caro voli tende a diventare in Sicilia “carissimo”, quell’espressione che noi siciliani adoperiamo quando salutiamo qualcuno di cui non ci ricordiamo il nome. Quello che dobbiamo invece ricordare, dice l’assessorato ai trasporti, è il biglietto, perché se lo perdiamo oltre al danno del costo ci sarà la beffa del mancato parziale rimborso.

C’è una piattaforma o uno sportello rimborso biglietti in Regione? Sembra di si, ma non si sa in che tempi verrebbero rimborsati. Sa di voucher See Sicily questo rimborso aereo, allora non andò bene questa misura, oggi vedremo. Quella dell’Isolitudine sembra una condanna omerica, avremo offeso il Dio Apollo, difensore di Troia, noi siciliani per patire queste pene. Il ricongiungimento a caro prezzo brucia le già inflattive tredicesime, e se qualcuno ha più di un figlio si attacca al tram, nel senso letterale. Un figlio in aereo, ed uno in treno, di quelli vecchi, con le carrozze di 50 anni fa, il vetusto Intercity Milano-Palermo, ricordo di migrazioni lontane ma che non passano mai di moda. Il paradosso: un ragazzo per tornare da Londra a Palermo, con 32 kg di bagaglio, spende 320 euro, senza è poco più di 200.

Fatti due conti conviene ad uno studente fuori sede che sta a Milano prendersi un volo per Heathrow o Gatwick e una coincidenza per Palermo, se viaggia con bagaglio a mano gli restano i soldi per portare fuori la ragazza per Santo Stefano, e fargli pure un bel regalo, considerando tariffe tra gli 800/1000 euro del volo da Milano. Natale con i tuoi, tranne in Sicilia.