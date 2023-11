Ladri in azione nell’Agrigentino, svaligiate due tabaccherie

In entrambi gli episodi i proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all'identitità dei malviventi

A distanza di poche ore ignoti ladri hanno messo a segno due furti in altrettante tabaccherie in provincia di Agrigento. I malviventi hanno svaligiato nel primo episodio l’esercizio commerciale presente in una stazione di servizio lungo la strada statale 115 nel territorio di Montallegro. Sono state rubate alcune stecche di sigarette e circa 300 euro.

Il secondo furto

Poco tempo dopo i ladri hanno fatto irruzione in un negozio in contrada Martusa, a Caltabellotta. Forzato l’ingresso, hanno rubato il registratore di cassa con all’interno circa 600 euro. In entrambi gli episodi i proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all’identitità degli autori dei furti.