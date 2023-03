Furti nelle tabaccherie, il video che incastra un palermitano

Un 35enne arrestato dai carabinieri: avrebbe partecipato ai colpi messi a segno da una banda lo scorso agosto

Furti nelle tabaccherie di Palermo e provincia. Un palermitano di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Misilmeri con l’accusa di aver fatto parte di una banda responsabile dei colpi messi a segno lo scorso agosto.

Palermo, come venivano commessi i furti nelle tabaccherie

I furti venivano commessi sia con la tecnica della cosiddetta “spaccata” che con la classica forzatura di porte e finestre. Una volta dentro il negozio, i ladri s’impossessavano di tabacchi e biglietti delle principali lotterie i cui montepremi, in caso di vincita, venivano riscossi. Ulteriori indagini, attraverso l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono in corso per risalire all’identificazione degli altri componenti della banda.