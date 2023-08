Lampedusa, recuperato cadavere migrante al largo dell’isola

Il corpo senza vita è stato ritrovato dai militari della Guardia di finanza ad una distanza di circa 6 miglia da Lampione

Il cadavere di un migrante è stato ripescato in mare al largo di Lampedusa. Il corpo senza vita, sarebbe di un cittadino ivoriano di circa 55 anni, è stato ritrovato dai militari della Guardia di finanza a circa 6 miglia da Lampione. Il cadavere, in stato di decomposizione, sarebbe rimasto in acqua per diversi giorni e la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa.

Ancora sbarchi, 46 bloccati a terra da finanzieri

Altri 97 migranti sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore, portando il numero complessivo di arrivi – a partire dalla mezzanotte – a 283 persone. In 51, tra cui 6 donne e 2 minori, sono stati intercettati dagli uomini della Guardia di finanza a bordo di un barchino di ferro di circa 8 metri. Dopo il trasbordo la carretta del mare è stata lasciata alla deriva. In 46, invece, sono riusciti a raggiungere direttamente l’isola: a bloccarli lungo la strada di Ponente sono stati i finanzieri. Per tutti dopo un primo triage sanitario è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove stamani le presenze superavano quota 2mila.

I trasferimenti a Porto Empedocle

Ieri sera sono stati trasferiti dall’isola di Lampedusa 135 migranti a bordo della nave Cossyra che raggiungerà Porto Empedocle. In mattinata saranno trasferiti altri 600 migranti con la nave Galaxy, diretti ancora a Porto Empedocle e altri 180 con volo diretto a Cagliari.