Lavori ss114, Trenitalia programma fermate straordinarie ad Alì Terme e Scaletta Zanclea

Fermate straordinarie ad Alì Terme e a Scaletta Zanclea per i Treni Regionali e Regionali Veloci sulla Messina – Catania – Siracusa, da lunedì 6 febbraio a sabato 25 febbraio 2023. Lo rende noto Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che, in accordo con la Regione Siciliana che ha risposto ad una richiesta dei sindaci di Alì Terme, Itala e Scaletta Zanclea, in occasione dei lavori programmati sulla Strada Statale 114 all’altezza di Capo Alì, ha assegnato alcune fermate straordinarie presso Alì Terme e Scaletta Zanclea, per consentire ai residenti un più agevole spostamento in treno fra le località della costa ionica del messinese. Maggiori informazioni su www.trenitalia.com e nelle stazioni. (ITALPRESS).