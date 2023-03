Lavoro in banca, Fineco assume nuovo personale: i requisiti richiesti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro. L'istituto bancario presente sul territorio italiano, cerca personale per ampliare il proprio organico: ecco dove

Nuove opportunità di lavoro nel settore del credito e delle banche. Fineco, istituto bancario presente sul territorio italiano, cerca personale per ampliare il proprio organico.

Le figure richieste

Per la sede di Milano Fineco cerca le seguenti figure: Addetto Derivati Retail Fiscalità Titoli; Addetto Pianificazione; Addetto Supporto Network PFA; Addetto Technical Management; Addetto Trasferimenti titoli Italia; Addetto Trasparenza e Tutela Clienti; Audit Specialist; Customer Care Specialist; Cyber Security Specialist; Data Governance; Data Warehouse Analyst; Database Administrator NoSQL; Digital Marketing Manager; Financial Legal Advice & International Projects Specialist; IT Risk and Compliance (GRC) Analyst; Java API Developer & DevOps Engineer; Microsoft Tech Lead; PMO Financial Specialist; Product Manager; React Developer; UI Designer.

I requisiti

Ecco i principali requisiti richiesti ai candidati alle offerte di lavoro in Fineco: Laurea in Economia e Finanza; Conoscenza delle lingue: ottima conoscenza della lingua inglese; Conoscenze informatiche: buona conoscenza Microsoft Office Excel; PowerPoint; Word; Attenzione per i dettagli, analitico e curioso; Buona gestione del tempo – deve essere in grado di lavorare alle scadenze, in un ambiente dinamico e sotto pressione; Altamente disciplinato, motivato e focalizzato sui deliverable con capacità di lavorare sia in modo autonomo che in team; Eccellenti capacità interpersonali; Eccellenti capacità di comunicazione, sia verbali che scritte; Esperienza pregressa in aziende di trading e investimento

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Fineco

FinecoBank SpA è una banca diretta multicanale nata nel 1999 del Gruppo Unicredit. E’ presente sul territorio nazionale con 325 sedi, conta oltre mille dipendenti, 2.533 Personal Financial Advisor e circa 964.000 clienti.