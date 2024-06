Lavoro con Bulgari, requisiti e profili ricercati

Spazio per diversi settori: dal design alla comunicazione

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nell’industria del lusso, Bulgari, famoso brand di fama mondiale, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per tutti gli interessati.

Bulgari, i profili ricercati

Tendendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale le posizioni più richieste sono le seguenti:

Designers

Artigiani

Esperti di vendita

Esperti di marketing e comunicazione

Esperti in operazioni e logistica

Bulgari, i requisiti per lavorare

Competenze e esperienza

Conoscenza del settore del lusso

Competenze linguistiche

Capacità relazionali e orientamento al cliente

Creatività e innovazione

Flessibilità e adattabilità

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi per le posizioni aperte possono trovare le informazioni necessarie nella sezione “Persone e Carriere” del sito web ufficiale.

