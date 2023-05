Ferrovie dello Stato cerca personale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco i requisiti, le sedi e come partecipare

Nuove opportunità di lavoro da parte delle Ferrovie dello Stato. Le figure selezionate saranno impiegate nella società del Gruppo, la FS Security, con il ruolo di Operatori specializzati Attività di Supporto e Operatori Specializzati di Protezione Aziendale. Si occuperanno di attuare e garantire, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, azioni di prevenzione della sicurezza nelle stazioni e nei treni gestiti dall’azienda. Ferrovie dello Stato ha previsto un fabbisogno di 1000 posti di lavoro per FS Security che saranno coperti da qui al 2025. Si tratta soprattutto di giovani, che saranno inseriti anche tramite appositi percorsi di formazione.

Chi può partecipare: età, requisiti

Le opportunità di assunzione sono rivolte a persone con età compresa tra i 18 e i 29 anni e in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale. Inoltre, ai fini della selezione, sono considerati preferenziali i seguenti requisiti: voto del diploma; conoscenza della lingua inglese (minimo livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo); residenza nella regione sede di lavoro (posseduta in data antecedente al 2 marzo 2023); esperienza pregressa maturata presso forze dell’ordine, esercito e vigili del Fuoco o in attività di security; esperienza lavorative pregressa maturata in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Ferrovie

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nasce nel 1905. Oggi gestisce una rete ferroviaria di oltre 16.800 km, su cui circolano quotidianamente più di 10 mila treni al giorno. Questi ultimi trasportano una media di 1 miliardo di passeggeri e 45 milioni di tonnellate di merci all’anno. Impiega circa 82 mila persone.