Lavoro, Gardaland cerca personale: ecco i requisiti e come candidarsi

Attive le selezioni per la stagione 2023. Ecco le figure richieste

Nuove selezioni per lavorare a Gardaland. Il parco divertimenti, punto di riferimento per grandi e piccoli con innumerevoli attrazioni, è alla ricerca di personale da inserire nella struttura per la stagione 2023.

I profili richiesti

Ecco le principali figure da inserire nei parchi a tema Gardaland Park, Gardaland Sea Life Aquarium e nelle strutture Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel: Addetti alla ristorazione, Camerieri, Addetti alle attrazioni, Addetti alle biglietterie e ai tornelli, Addetti alle vendite negli shop, Aquarist, Talker,Addetti al ricevimento, Cuochi e commis di cucina, Baristi, Camerieri di sala con esperienza. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Parco Gardaland

Gardaland Park è un parco divertimenti italiano situato in località Ronchi tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona. Il parco è adiacente al lago di Garda, non si affaccia direttamente su di esso ma è visibile dalle attrazioni più alte, ed è attraversato dal torrente naturale Dugale, affluente del Garda. Coprendo al 2015 una superficie di 445000 metri quadrati, Gardaland è secondo i dati della Themed Entertainment Association del 2021 il quinto parco europeo per numero di visitatori, registrando durante il 2021 oltre 2,2 milioni di visite. Al 2022, il parco ha 40 attrazioni operative, di cui 7 roller coaster e 2 dark ride. Sono divise in 3 categorie: Adrenaline, Adventure e Fantasy.