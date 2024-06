Lavoro con GLS Corriere Espresso, più assunzioni in Sicilia: le offerte attive e le posizioni aperte

Opportunità per aspiranti driver e magazzinieri: ecco le offerte per lavorare con GLS.

GLS Corriere Espresso è alla ricerca di personale e offre lavoro ad aspiranti corrieri e magazzinieri in Sicilia, sia a Catania che a Milazzo (in provincia di Messina).

Ecco i dettagli sulle offerte attive e su come presentare la candidatura.

GLS, lavoro in Sicilia: posizioni aperte

Alla data del 4 giugno 2024 risultano attive le seguenti offerte di lavoro:

Driver GLS : autista (patente B) per la sede di Catania (assunzione operata da Logica s.r.l.). Assunzione a tempo determinato con stipendio da 1.300 a 1.500 euro al mese (più straordinari), con inquadramento commisurato all’esperienza del candidato;

: autista (patente B) per la sede di Catania (assunzione operata da Logica s.r.l.). Assunzione a tempo determinato con stipendio da 1.300 a 1.500 euro al mese (più straordinari), con inquadramento commisurato all’esperienza del candidato; Magazziniere – GLS Corriere espresso: assunzione di più candidati a Milazzo (dall’azienda partner Paride s.r.l.). Si prevede lavoro a tempo pieno con retribuzione da 800 a 1.500 euro al mese (con maggiorazione per straordinari e turni festivi/notturni, con inquadramento commisurato all’esperienza dei candidati.

Requisiti

Driver GLS

Patente B;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Magazziniere – GLS

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (preferenziale);

Buona conoscenza dei sistemi operativi su ambiente Windows.

Le società che offrono lavoro per conto di GLS Corriere Espresso in Sicilia gradiscono anche le seguenti caratteristiche: orientamento ai risultati, flessibilità, dinamismo, buone capacità di comunicazione e di lavoro in team.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come candidarsi

Entrambe le offerte di lavoro con GLS – così come tutte le altre in ogni sede italiana – sono disponibili su Indeed (https://it.indeed.com/jobs). Basta ricercare “GLS” nella sezione “professione” e “Sicilia” come location e inviare la candidatura.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio