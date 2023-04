Lavoro, Hilton cerca camerieri e receptionist: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Sono numerose le posizioni aperte che la prestigiosa catena di alberghi Hilton seleziona per lavorare negli hotel presenti in Italia. Le opportunità professionali sono disponibili per molti settori aziendali: dalla ristorazione al front office, responsabili marketing e vendite, contabilità e risorse umane.

Le figure richieste

Ecco alcune figure richieste da Hilton Hotels: Account Executive Hilton Worldwide Sales Italy; Coordinatore del Front Office; Stage Maintenance Engineer; Tirocinante nel Front Office; Assistant Rooftop Manager; Front Desk Supervisor; Group, Conference and Events Sales Executive; Housekeeping Supervisor Season 2023; Accounts Payable; Assistant Housekeeper; Cameriera/Cameriera; Chef de Partie; Cluster Director of Sales; Food and Beverage Supervisor; Receptionist; Shift Leader. La selezione è aperta a diplomati e laureati in base al ruolo richiesto. Le sedi di lavoro sono Roma, Milano, Brescia, Como e Venezia.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Hilton

La Hilton Worldwide, già Hilton Hotels Corporation, fondata nel 1919 in Texas, è una delle più grandi catene alberghiere del mondo. È presente in 123 paesi nel mondo sotto diversi marchi. Più di 7mila proprietà in tutto il mondo, oltre 584 hotel sparsi in sei continenti, oltre 30 in Italia.