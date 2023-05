Lavoro in Sicilia, Adidas cerca personale: ecco dove e come candidarsi

Ecco le sedi, i requisiti e come inviare la domanda

Adidas, colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire negli store presenti su tutto il territorio italiano. La selezione è aperta a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nei punti vendita Adidas italiani. Tra le sedi che cercano personale figura anche lo store di Agira, in provincia di Enna. Ecco alcuni profili: Store Manager, Assistant Store Manager e Sales Assistant. E’ possibile anche inotrare la candidatura spontanea.

Come inviare la domanda

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online.

Il Gruppo Adidas

Adidas è un’impresa multinazionale tedesca con sede a Herzogenaurach. Produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero. È il maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale. I prodotti dell’azienda sono tutti identificati dalle caratteristiche tre strisce parallele e disposte in modo obliquo, che possono ricordare una forma della lettera sampi del greco antico. Adidas gestisce 2.500 negozi nel mondo e 13.000 store in franchising.