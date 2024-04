Lavoro in hotel e resort di lusso in Sicilia, Bluserena assume: le offerte per l’estate 2024

Numerosi i profili ricercati per tirocinio o lavoro stagionale: ecco come avere maggiori informazioni e presentare il CV.

Offerte di lavoro attive in Sicilia con Bluserena, nota catena di hotel e resort di lusso, per l’estate 2024: numerose le figure ricercate e da inserire con contratto di tirocinio, stagionale e/o a tempo determinato.

Ecco i dettagli per trovare l’annuncio più adatto e fare domanda.

Lavoro con Bluserena in Sicilia, le offerte per l’estate 2024

Di seguito le posizioni aperte nei resort Bluserena in vista della stagione estiva anche nella sede siciliana di Agrigento:

Internship in Purchasing Department (stage nell’ufficio Economato);

Camerieri – Chef de rang;

Commis di cucina – Aiuto cuoco per il Serenusa Resort;

Cuoco Capo Partita;

Assistant Hotel Manager (tirocinio);

Pizzaiolo;

Internship in Personnel Administration Department (stage nell’Ufficio Amministrazione del Personale);

Internship in Booking Department (stage nel reparto Booking);

Pasticcere;

Bagnini;

Barman/Barlady;

Addetti Ufficio Qualità e Prevenzione;

Macellaio;

Maitre;

Economi – Buyer Resort.

La maggior parte delle posizioni sono aperte per tutti gli hotel Bluserena in Sardegna, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo. Per i tirocini è previsto un rimborso spese.

Come visualizzare i requisiti

Le offerte di lavoro di Bluserena sono numerose e ciascun profilo richiede il possesso di una serie di requisiti, che vanno dai titoli di studio (diploma/laurea) all’esperienza maturata nel settore. Per la maggior parte dei profili, è prevista o costituisce comunque titolo preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese, visto il notevole afflusso di turisti stranieri nella stagione estiva.

Ciascun candidato può individuare l’offerta desiderata nella sezione “Lavora con noi” di Bluserena (https://bluserena.zohorecruit.eu/jobs/Careers) e visualizzare nel dettaglio i requisiti per ogni posto. Al momento, la catena ricerca e seleziona personale negli uffici delle province di Sassari, Cagliari, Agrigento, Crotone, Cosenza, Taranto, Brindisi e Pescara.

Come inviare il CV e candidarsi

Nella sezione “Lavora con noi” non solo è possibile visualizzare le offerte di lavoro di Bluserena nel dettaglio, ma anche presentare la propria candidatura. In particolare, basta cliccare sull’offerta di proprio interesse e – una volta verificato il possesso dei requisiti – cliccare su “Candidati”.

Per info su concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Maggiori info su Bluserena

Bluserena è una catena di hotel e resort: accoglie i suoi ospiti in 13 hotel e resort a 4 o a 5 stelle situati in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Piemonte. Offre circa 4.200 camere e conta sul supporto di oltre 2mila dipendenti per soddisfare le esigenze degli amanti dei viaggi e delle vacanze.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI