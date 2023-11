Lavoro in Sicilia, Poste Italiane assume ingegneri: ecco come candidarsi

Il contratto e la retribuzione si baseranno sull’esperienza dei candidati e saranno discussi in fase di selezione

Nuove opportunità di lavoro da Poste Italiane. Il Gruppo è alla ricerca di giovani ingegneri gestionali da inserire nelle seguenti aree territoriali: Bologna, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Roma.

Il contratto

Il contratto e la retribuzione si baseranno sull’esperienza dei candidati e saranno discussi in fase di selezione

I requisiti

Per candidarsi alla selezione i requisiti richiesti sono: Laurea magistrale in ingegneria gestionale; Ottime capacità relazionali; Predisposizione all’apprendimento continuo; Attitudine al lavoro in team e in autonomia; Buona conoscenza del pacchetto Office.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura (termine ultimo il 27 novembre 2023), nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Poste Italiane

Con 160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e 35 milioni di clienti. Poste Italiane rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. Costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nei settori della logistica, nella consegna di corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia.