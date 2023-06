Lavoro, Urso: “Con stop a Rdc creati 500 mila nuovi posti, 40 mila tra neet”

"C'era bisogno di restituire a questo paese la cultura del lavoro", ha detto il ministro

“Da quando abbiamo disincentivato il Reddito di cittadinanza sono stati creati, nei primi tre mesi di quest’anno, oltre 500mila nuovi posti di lavoro. E lo hanno trovato tra gennaio-marzo anche 40mila di quei 3 mln di neet, il nostro vero problema, che evidentemente lo hanno cominciato a cercare quando abbiamo detto che avremmo tolto l’Rdc. C’era dunque bisogno di restituire a questo Paese la cultura del lavoro”. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel suo intervento al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria incorso a Rapallo, difende la decisione del governo di chiudere l’esperienza Rdc.

Il ministro: “La competizione con i partner europei è forte”

“La competizione con i partner europei è forte: tra i 15 e i 29 anni in Italia lavorano il 33% dei giovani, in Francia il 48,6%, in Germania il 61.7% . E se guardiamo ai dati di chi non cerca il lavoro, i neet, in italia è il 25%, 3 mln appunto tra i giovani, in Germania il 10 e in francia il 13″, conclude.