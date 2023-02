Lazza, Mara Sattei, Madame: tutti i cantanti di Sanremo, questa estate 2023 in Sicilia

La tappa a Catania dell'Overtour Summer 2023, ha già registrato 5 mila biglietti venduti in poche ore

Il Festival di Sanremo è appena terminato ma è già grande attesa per i nomi degli artisti che, dopo aver calcato il palco dell’Ariston, arriveranno in Sicilia, in quella che si prospetta una grande estate 2023 per la musica e glie venti nell’Isola.

Uno di questi è Lazza, che ha già annunciato le date del suo tour estivo, una di queste è in Sicilia

Lazza, concerto in Sicilia, dove e quando

Lazza, il rapper e musicista, uno dei protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo, premiato con il secondo posto, sarà questa estate con un concerto a Catania

Il tour estivo annunciato, di fatto conta anche una “tappa siciliana”. Il concerto di Lazza si svolgerà alla Villa Bellini a Catania, il prossimo 14 luglio 2023.

I siti autorizzati sono stati presi d’assalto già dai primi minuti e per tutta la giornata di ieri la vendita è proseguita a ritmo sostenuto.

Chi è Lazza

Lazza, colleziona un importante risultato ma è soltanto l’ultimo di una serie di riconoscimenti per il rapper che ha già una carriera solidissima alle spalle. In questo articolo spieghiamo il significato del testo della canzone “Cenere”, e alcune curiosità sul rapper.

Il successo a Sanremo 2023 con “Cenere”

Dopo i record in classifica con il suo album “Sirio”, Lazza spopola anche a Sanremo 2023, raggiungendo il secondo posto alla finalissima. Il rapper ha portato sul palco il nuovo singolo “Cenere”, che ha concluso in seconda posizione il Festival dietro soltanto al vincitore Marco Mengoni.

Gli altri artisti di Sanremo 2023 che saranno in Sicilia questa estate 2023

Mara Sattei in concerto a Catania

E sempre a Catania, sempre alla Villa Bellini, arriverà Mara Sattei il 20 agosto, esordiente al festival che si è presentata a Sanremo con il brano “Duemilaminuti” scritto da Damiano dei Maneskin e, nel venerdì dei duetti, con una cover di Gigi D’Agostino in coppia con Noemi. Il concerto rientra nella programmazione del Catania Summer fest.

Madame in Sicilia, dove e quando

La giovanissima Madame sarà in Sicilia con due concerti organizzati da Puntoeacapo, il 24 agosto al teatro di Verdura di Palermo per la rassegna Estate al Verdura 2023 e il 25 agosto al teatro antico di Taormina per Sotto il Vulcano Fest 2023. Madame è tornata a Sanremo a due anni da “Voce” con un pezzo decisamente elettronico come “Il bene nel male”.

Durante la finale è scoppiata a piangere dopo aver cantato, abbracciando Amadeus che l’ha definita una grande artista.