Choc al parco di Lentini, cadavere di donna dato alle fiamme: si indaga

Choc a Lentini, in provincia di Siracusa, per la scoperta di un cadavere carbonizzato. In corso gli accertamenti per risalire all'identità.

Il corpo carbonizzato di una donna è stato ritrovato oggi pomeriggio al parco “Emanuele Ferraro” a Lentini, in provincia di Siracusa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, a segnalare la presenza del cadavere sarebbero stati alcuni residenti della zona che avevano avvistato un incendio.

Le indagini

A quanto pare, il rogo proveniva proprio dal cadavere sul quale erano stati depositati dei rami secchi. La vittima avrebbe circa 45 anni. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza e il medico legale incaricato dalla Procura di Siracusa per effettuare una prima ispezione cadaverica.

Non è da escludere che la donna possa essere stata uccisa e successivamente portata nel parco da mano ignota. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità della vittima.

Al vaglio anche i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per comprendere se dalle riprese possano emergere dettagli utili alle investigazioni.