Licata, scontro aperto sugli impianti sportivi scolastici

Botta e risposta a Licata tra gruppo consiliare Restart 5 stelle e Amministrazione comunale sul regolamento per la gestione delle strutture cittadine

LICATA (AG) – Nessun coinvolgimento dei cittadini per un regolamento che presenta numerose criticità da risolvere: così i consiglieri del gruppo consiliare Restart 5 stelle hanno definito il documento sugli impianti sportivi scolastici redatto dall’Amministrazione comunale, promettendo battaglia in Consiglio.

Sul tema non si è fatta attendere troppo la replica del sindaco Angelo Balsamo, il quale ha risposto duramente agli attacchi dell’opposizione, riservando agli stessi anche qualche stoccata. “Ho letto con stupore – ha affermato il primo cittadino – la nota del gruppo Restart 5 stelle sul regolamento degli impianti sportivi scolastici. Pur comprendendo le ragioni di una costante dichiarazione di esistenza, vorrei ribaltare il concetto espresso nel comunicato in cui si sottolinea che l’attuale Amministrazione guidata dal sottoscritto avrebbe tradito gli annunci della campagna elettorale non rendendo il palazzo di città ‘trasparente’”.

Il sindaco Balsamo: “Le posizioni dei pentastellati ingenerose”

Nel definire le posizioni dei pentastellati “ingenerose” e “sicuramente inopportune”, Balsamo ha voluto rimarcare come “il regolamento sarà esaminato dalla Commissione consiliare e poi dal Consiglio, che è l’organo competente all’approvazione. In maniera coerente questa Amministrazione sta cercando di dare un ordine dove esso è assente. Nessuno vuole discutere il diritto a dare sport e a farlo nelle strutture disponibili. Ma l’interesse della maggioranza, non soltanto politica, ma della maggioranza delle nostre concittadine e concittadini, è quella di eliminare privilegi a chi pensa di agire indisturbato magari per consolidare posizioni e mettere veti su chi vuole gestire gli impianti”.

“Non accettiamo nessuna lezione di buon governo – ha affermato ancora il primo cittadino – da chi non è stato scelto per guidare la città. È veramente discutibile che l’opposizione voglia dare un senso alla sua presenza contestando tutto e tutti senza rendersi conto delle difficoltà del Comune, economiche, di carenza di personale, di riordino dei servizi essenziali”.

“Chiediamo ai consiglieri dell’opposizione – ha concluso Balsamo – di svolgere il lavoro con coscienza e amore per la nostra città, perché così è possibile costruire tutti insieme una città di cui ognuno possa essere orgoglioso”.