Viale Lido di Noto si rinnova in vista dell’estate

Presentato il progetto di riqualificazione di una della zone più frequentate dai turisti: si interverrà sul viale, sulle piazzette e sul Belvedere. Il sindaco Figura: “Un impegno mantenuto”

NOTO (SR) – Il viale del Lido di Noto, una delle zone più conosciute e frequentate da turisti e visitatori, sarà sottoposto a breve ad interventi di riqualificazione. È stato presentato, infatti, il progetto di riqualificazione urbana del Viale, delle piazzette e del Belvedere presso la Sala Gagliardi di Palazzo Trigona.

Alla presentazione hanno preso parte il primo cittadino di Noto, Corrado Figura, il vice sindaco, Salvo Veneziano, il responsabile del 3° settore del Comune di Noto, Giovanni Medde, ed il progettista l’architetto, Corrado Papa.

“Si tratta di un progetto strategico – ha affermato il sindaco Figura – . Dopo la riqualificazione turistica della tratta ferroviaria Noto-Pachino, un altro impegno elettorale è stato mantenuto, ma sopratutto una scommessa per il futuro sviluppo della nostra città, a cui abbiamo dedicato lavoro ed energie sin dal primo giorno del nostro insediamento”.

“Per circa 80 anni il Lido di Noto non è stato mai sottoposto a rivalutazione – ha aggiunto il primo cittadino – . Esiste, infatti, una discrasia tra la bellezza e l’attenzione data alla città ed al suo centro abitato, e il Lido di Noto, che ha un potenziale enorme, un mare meraviglioso, spiagge uniche, ma che ha bisogno di una riqualificazione adeguata alla sua importanza”.

“Abbiamo dotato la città – ha concluso – di un progetto esecutivo che rilancerà non solo la contrada marina, ma tutto il territorio”.

L’intervento è già stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale. I finanziamenti per i lavori di riqualificazione del Lido di Noto provengono dalla Regione Siciliana – assessorato alle Infrastrutture e Mobilità che, con deliberazione di giunta n.292 del 31 maggio 2022, ha stanziato la somma complessiva di 2.800.000 euro. Detta somma è stata tratta dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 – Apprezzamento.

Si tratta di un intervento complessivo che mira a migliorare il Lido di Noto senza però stravolgerne la fisionomia e anzi rispettandone i luoghi e il paesaggio.

Il progetto di riqualificazione urbana prevede il rifacimento di tutto il viale, con la sistemazione dello spartitraffico presente che delimita le due carreggiate dell’arteria, ed una serie di interventi tra cui sono compresi gli accessi al mare, le ringhiere e le panchine. Verranno, inoltre, realizzati spazi verdi con piante in grado di resistere alla salsedine, zone giochi per i bambini e sarà rivalutato il piazzale Sallicano e la piazza ex Colonia.

Dove un tempo vi era l’albergo, che è stato abbattuto, nascerà uno scenografico anfiteatro che potrà essere utilizzato anche per rappresentare degli eventi. Le utenze luce, acqua e la fognatura saranno realizzate con delle condutture autonome senza andare a compromettere il fabbisogno delle utenze delle abitazioni o delle attività che si trovano al lido.

Miglioreranno i servizi per l’accesso alle spiagge libere e ci sarà maggiore comfort per i residenti e per chi trascorrerà un periodo di vacanza nella località balneare di Noto, con zone pedonali e ciclabili. I lavori di realizzazione dell’opera dovrebbero essere ultimati nell’arco di 18 mesi.