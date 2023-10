L’immunologo Le Foche in prognosi riservata: è stato aggredito nel suo studio

Il medico è stato pestato a pugni e calci nel suo studio privato in via Po ed è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Il noto immunologo, primario del reparto di immunologia dell’ospedale Umberto I di Roma, Francesco Le Foche, è stato aggredito da un paziente – un 36enne arrestato dalla polizia – che lo ha accusato di avergli somministrato una cura sbagliata. Il medico è stato preso a calci e pugni nel proprio studio privato in via Po ed è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso, dove adesso è ricoverato in codice rosso. Riscontrato un trauma cranico-facciale e la frattura del setto nasale oltre a quella del pavimento orbitario sinistro. L’uomo di 36 anni, con precedenti per detenzione abusiva di armi e reati di violenza, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.