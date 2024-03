Lipari, incidente in moto a Quattropani: due giovani in gravi condizioni

Intervenuti sul posto, i soccorsi hanno immediatamente trasferiti i due ragazzi al Policlinico di Messina

Una domenica delle Palme agitata nell’isola di Lipari. Nella zona di Quattropani, infatti, è stato riscontrato un grave incidente che ha coinvolto due giovani. A bordo di una moto, i due sono caduti nei pressi della Chiesa Vecchia e sono rimasti gravemente feriti. Trasferiti al pronto soccorso per lesioni quali trauma cranico e fratture varie, i due giovani (di 30 e 25 anni) sono attualmente ricoverati presso il policlinico di Messina.

Nel frattempo, le forze dell’ordine del luogo indagano su quanto accaduto a Quattropani nella giornata di ieri, domenica 24 marzo.

Lipari, incidente in moto: la ricostruzione

