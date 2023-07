Lite furibonda per un parcheggio al centro commerciale: 28enne ucciso a coltellate

Una rissa scaturita probabilmente per un posto auto in un parcheggio è finita in tragedia: un uomo è stato ucciso a coltellate da un 20enne

Una lite scoppiata probabilmente per un posto auto all’interno del parcheggio di un centro commerciale è finita in tragedia.

A Nola, provincia di Napoli, un uomo di 28 anni è infatti morto dopo essere stato ucciso a coltellate da un giovane 20enne.

La vittima, Domenico Esposito, è stato trasportato d’emergenza all’ospedale Santa Maria della Pietà dove poi, purtroppo, è deceduto.

L’omicida ha confessato il delitto alle forze dell’ordine, non riuscendo a spiegare però il motivo del gesto.

La ricostruzione dell’omicidio

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 17:30, nel parcheggio del centro commerciale di Nola, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. C’era tanta gente al centro e sono tanti quelli che sono fuggiti quando si sono accorti di quello stava accadendo. Domenico Esposito, colpito da più fendenti, è stato soccorso e trasportato all’ospedale. Ma le sue condizioni erano troppo gravi: morirà poco dopo un’ora, intorno alle 19.

Per ricostruire completamente l’accaduto i poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, sentito testimoni, a cominciare da quelli che si trovavano insieme alla vittima e al suo aggressore. L’individuazione del presunto assassino è stata immediata.