Lite furiosa con il vicino, poi gli dà fuoco: 51enne è gravissimo

Un litigio furibondo è culminato in tragedia: un uomo, infatti, ha gettato la benzina addosso al suo vicino e poi gli ha dato fuoco

Gli ha versato addosso una latta di benzina e poi gli ha dato fuoco, trasformandolo in una torcia umana. E’ finita in dramma l’ennesima lite tra vicini di casa in via Curielli, a Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima è un 51enne, più volte denunciato per molestie e violenze nei confronti degli altri residenti.

Ustioni in tutto il corpo: la vittima è grave in ospedale

L’uomo ha subito ustioni in tutte le parti del corpo e dopo essere stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Pio” di Benevento è stato trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il responsabile dell’aggressione è stato fermato.

