“Non vestirti così o uccido te e tuo padre”: arrestato ex violento

Un ragazzo di 19 anni ha perseguitato per mesi la sua ex compagna, minacciando più volte lei e la sua famiglia: ora è stato arrestato

“Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social. Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso. Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me”. Un 19enne di Napoli, Roberto Antini, nipote del defunto boss dei Quartieri Spagnoli Antonio Ranieri, terrorizzava così la sua fidanzata, spingendola a lasciarlo e a rivolgersi ai carabinieri.

Ragazzo arrestato grazie al “mobil angel”

Poiché le minacce non sono cessate, i militari hanno collocato al polso della giovane il “mobile angel”, l’orologio collegato alla centrale operativa, che la vittima ha azionato più volte. Il ragazzo è stato infine arrestato per atti persecutori aggravati.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI