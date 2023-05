Litiga e vola giù dal balcone dopo essere stata spinta: arrestato il compagno

A carico dell'uomo, una lunga lista di reati certifica un passato burrascoso

E’ stato arrestato il 42enne compagno della donna che ieri è precipitata dal primo piano di un palazzo in via Lavinaio a Napoli. La Polizia è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione di forti urla provenienti da un appartamento. In via Lavinaio erano già giunti i sanitari del 118 impegnati a soccorrere una donna, che era caduta da un balcone posto al primo piano dell’edificio.

Colluttazione violenta

Contestualmente un uomo si è avvicinato a loro raccontando di essere il compagno della donna e di aver avuto con lei una violenta colluttazione. I poliziotti, insieme ai colleghi della Squadra mobile, hanno raggiunto in ospedale la vittima che ha raccontato che il compagno, a seguito del suo rifiuto ad una richiesta di denaro, l’aveva colpita, raggiunta sul balcone dove avevano avuto una colluttazione, e infine spintonata facendola cadere nel vuoto.

Un passato burrascoso

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato per tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.