L’oroscopo di oggi, 7 dicembre: per i Gemelli un’occasione da prendere al volo, flirt per i Pesci

Da Ariete a Pesci, cco come trascorreranno la giornata i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi, 7 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono facili e improvvisi innamoramenti per chi ama gli amori passionali; belle armonie, invece, nella vita di coppia. Avrete tante idee originali per ravvivare il rapporto di coppia: sperimenterete nuovi modi di amare il vostro partner che riuscirete a stupire e a rendervi unici ai suoi occhi Non male neppure i programmi serali e i rapporti con gli amici. Continuate così!

Toro

La Luna odierna porta momenti di stanchezza e una nota di irritabilità, una lieve insofferenza nei confronti della famiglia e di chi vi vive accanto. E’ il caso di sacrificare un’uscita serale con gli amici e un po’ del vostro tempo libero in onore del partner e dei familiari, stanchi della vostra continua latitanza. E’ anche il caso di dedicare un po’ di tempo al benessere fisico.

Gemelli

Vi attendono novità sul piano sociale: vi metterete in vista, vi distinguerete. Potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo; potrebbe trattarsi di un acquisto importante, di un viaggio ‘last minute’, di un’esperienza nuova ed emozionante a cui vi sarà difficile dire di no! Stabilmente e felicemente in coppia? La Luna toccherà i vostri cuori e vi renderà morbidi come burro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Dovrete affrontare qualche imprevisto, qualche piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso. Mostratevi comprensivi col partner e coi vostri familiari, e chiarite una questione in sospeso, forse a carattere finanziario. I problemi con una donna si trasformano, se affrontati nel modo giusto.

Leone

Organizzazione, senso pratico e concretezza sono qualità che non vi fanno perdere di vista i vostri obiettivi, anzi vi aiutano a raggiungerli. Con il minimo sforzo potrete sbloccare quelle questioni che apparivano arenate: nessun ostacolo vi apparirà insormontabile. Giornata tranquilla, per quanto riguarda l’amore. Le piccole cose renderanno piacevole lo stare insieme.

Vergine

Questo giorno sarà aperto a tutte le possibilità e non vi porterà certo momenti di noia, anzi. Il cielo è così variegato e movimentato che anche gli eventi e gli umori saranno diversificati al massimo e ci sarà spazio un po’ per tutto! Intanto vi sentirete attivi e creativi, con una gran voglia di rinnovare le cose attorno a voi. Molto bene l’amore. Viaggi, spostamenti per molti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Superfavoriti dai trigoni aerei che solcano il vostro cielo, avete una gran quantità di idee da mettere in pratica. A vostro favore gioca la Luna, in posizione amica, assieme al Sole in Sagittario. Il risultato è un atteggiamento positivo, aperto alle esigenze altrui. Viaggi, incontri, fortuna al gioco, momenti deliziosi col partner, divertimento garantito con gli amici.

Scorpione

Ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali senza prendervi troppo sul serio, sarà un’ottima tattica per ricucire un rapporto in crisi. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo: confidatevi con loro, sarete capiti. Recuperate il vostro equilibrio. Se avete qualche difficoltà a prendere sonno, non esagerate con i caffè e sostituiteli con delle tisane.

Sagittario

Un bel clima animato accompagna questo weekend: intorno a voi, c’è un gran turbinio di gente, di nuove e vecchie conoscenze, di persone care. Si schiudono orizzonti ampi, ricchi d’infinite sorprese, di soddisfazioni personali! Progetti fantastici e slanci romantici inteneriscono il cuore di chi amate; per suggellare l’intesa ritrovata, un dono o un viaggio sarebbe il massimo.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 6 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giunte espressamente per prendersi cura della vostra salute e per proteggervi dai rigori invernali, le stelle vi regalano benessere e socievolezza: ci sono buoni presupposti affinché programmi, incontri e viaggi vadano secondo le aspettative. Il vostro rapporto parla al cuore con punti fermi di stabilità affettiva, di progetti; un tesoro inestimabile, da difendere.

Acquario

Vi sentite bene e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione! Divertitevi pure col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e una regolare attività sportiva.

Pesci

Una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri e le vostre mille curiosità: privarvi, oggi, di ciò che può darvi piacere, potrebbe essere un grosso errore! Anche se tutto procede bene in campo sentimentale, nel rapporto di coppia storico, qualcuno non si lascerà sfuggire l’occasione di un flirt.

Fonte immagine: Quique da Pixabay