Tappa siciliana per “Lovebars Tour 2024” Coez e Frah Quintale incantano al PalaCatania

Sold out e grande entusiasmo per il concerto promosso nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management

“Amare voi è facile” viene da ricantarsi il giorno dopo il concerto di Coez e Frah Quintale al PalaCatania di Catania perché le emozioni lasciate rivivono ancora, a distanza di ore, e si fondono in un unico pensiero: “Che bravi!” Con il “Lovebars Tour 2024” i due artisti hanno debuttato a Bologna, collezionando sold out fino alla data in Sicilia. Il concerto tenutosi al PalaCatania di Catania, prodotto da Vivo Concerti e promosso nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management, ha registrato l’ennesimo sold out.

Palco e “trampolini”

I due artisti non si sono fatti troppo attendere. Hanno iniziato poco dopo le 21:00 per intrattenere i loro fans per quasi due ore. Il palco è stato pensato con due “trampolini” esterni opposti nei quali si alternavano e con alle spalle una serie di schermi che, oltre a proiettare la scritta “LoveBars” in vari colori per tutta la durata della serata, trasmettevano le immagini del live direttamente dal palco.

Giovani ma non solo

Davanti ad un pubblico eterogeneo, a prevalenza di giovanissimi, Coez e Frah Quintale hanno cantato tutte le canzoni di “Lovebars” comprese alcune che sono diventate delle hit come “Alta Marea” e “Che colpa ne ho”. Spazio anche per un rispettivo momento da solisti. Prima di condividere musica e palco, Coez e Frah Quintale hanno alle spalle una carriera ben avviata con importanti riconoscimenti e collaborazioni. Non sono mancate canzoni come “Le luci nella città”, “Occhiali Scuri” e “Come nelle canzoni”, ma neanche “Gli occhi”, “Due Ali” e “Nei treni la notte”.

La potente risposta dei fan

I due cantano da sempre l’amore, non per forza quello col lieto fine, ma di certo l’amore che fa tribolare, dubitare, desiderare e appassionare. La risposta del pubblico è stata immediata e potente. Le voci dei due artisti venivano sovrastate da quelle del pubblico che non mancava ad urlare presente all’appello intonando le canzoni. “Siete il pubblico più bello di questo tour” ha detto Coez, grato per l’affetto. Non hanno parlato molto. Ci hanno tenuto a dire quanto amano la Sicilia e che hanno fortemente voluto una data proprio a Catania – “ci siamo impuntati per venire qua” – per come si sono trovati bene nei loro precedenti tour.

Forte intesa umana

Coez ha speso parole di stima e di affetto per Frah Quintale nel suo momento solista. “Frah è un grande come persona, ma anche come artista. Lo sapete, noi siamo solisti. Non era facile pensare a tutto questo. Sono contento di Lovebars e di come l’avete recepito” ha raccontato Coez per poi chiosare con “E’ il tour più bello della mia vita”. Un affetto che non è solo spiegato a parole, ma reale perché più volte i due sul palco si sono cercati e abbracciati trasmettendo una forte intesa umana e musicale e un affiatamento che è arrivato forte e chiaro ai presenti del PalaCatania. Coez e Frah Quintale insieme sono la quintessenza di quando l’amicizia incontra l’arte e si amplifica.

Musica protagonista assoluta

Al centro del concerto, però, resta protagonista la musica. I due hanno presentato la band del tour. Coez ha spiegato come sia composta da musicisti che lavorano con entrambi da anni, ancora prima delle tendenze, dei social e dell’indie.Nelle battute finali, Coez e Frah Quintale hanno regalato cuore e salti. Si è passati da “La musica non c’è” di Coez a “Otto miliardi di persone” di Frah Quintale per poi chiudere con un “Si Ah” e “Alta Marea”. È vero che molti artisti italiani hanno tentato la carta del duo, nonostante la carriera da solisti. Non si può dire che per ognuno di loro sia stata una scelta azzeccata. Oggi, però, sappiamo che Coez e Frah Quintale insieme convincono e sono l’emblema che l’unione nel segno del cantar d’amore è sempre cosa buona e giusta.