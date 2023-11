VIDEO | Astroluca in classe, regalo per gli studenti di Librino: Parmitano al Rita Atria

Un incontro per riaccendere le speranze dei giovani studenti di Librino, futuro di un quartiere difficile del capoluogo etneo.

Nell’istituto Rita Atria di Librino, un quartiere catanese che affronta quotidianamente numerose sfide, si è tenuta una grande festa per la visita dell’astronauta Luca Parmitano.

L’evento è stato un’occasione unica per gli studenti di porre domande ad Astroluca, un astronauta di fama mondiale, che ha condiviso i suoi straordinari viaggi nello spazio.

L’incontro con Luca Parmitano a Librino

Durante l’incontro, Parmitano ha narrato le sue esperienze spaziali, dalla partenza fino ai momenti delicati del ritorno sulla Terra. Ha descritto l’impatto con l’atmosfera terrestre e le scintille viste all’interno della navetta spaziale, fino all’atterraggio delicato sul suolo. Le sue parole hanno affascinato e ispirato gli studenti presenti.

La dirigente della scuola, Concetta Tumminia, ha sottolineato l’importanza di questa visita per un quartiere come Librino, perennemente in difficoltà. L’astronauta Parmitano ha lasciato un segno significativo in questa comunità, offrendo una dose di speranza e dimostrando che, nonostante le sfide quotidiane, è possibile raggiungere traguardi importanti.

Una dosa di speranza per i giovani

I ragazzi presenti, che vanno dai dieci ai quindici anni, hanno ascoltato attentamente i racconti e le spiegazioni di Parmitano, uscendo dal teatro con un sorriso sulle labbra e una luce diversa negli occhi. Questa visita è stata un vero regalo di Natale per Librino, offrendo ai giovani studenti la possibilità di sognare e comprendere che, con impegno e sacrificio, si possono realizzare grandi obiettivi.

Luca Parmitano ha trasmesso un messaggio di speranza e di possibilità, stimolando la curiosità e l’entusiasmo dei ragazzi. La sua presenza ha dimostrato che il cielo non è più un limite, ma un’occasione per esplorare nuovi orizzonti e superare le difficoltà.

Questa giornata rimarrà sicuramente impressa nella memoria degli studenti dell’istituto Rita Atria, che hanno trovato nella visita di Luca Parmitano una fonte di ispirazione e motivazione per perseguire i propri sogni. Il quartiere di Librino ha avuto l’onore di ospitare un “eroe moderno”, un uomo che, grazie alla sua esperienza spaziale, ha portato speranza e un messaggio di possibilità a coloro che ne avevano più bisogno.