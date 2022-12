Lukoil Priolo: oggi la decisione in Cdm per la salvaguardia della raffineria

Tra cinque giorni lo stabilimento, in provincia di Siracusa, non potrà più raffinare il petrolio proveniente dalla Russia per via dell'embargo dovuto alle sanzioni

Dovrebbe arrivare, oggi pomeriggio, sul tavolo del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, un intervento per salvaguardare la raffineria siciliana Isab-Lukoil di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, considerata “produzione strategica per il Paese”.

Il 5 dicembre scatta l’embargo al petrolio russo

Mancano quattro giorni all’embargo del petrolio russo via mare. La sanzione decisa dalla comunità internazionale nei mesi scorsi rischia di mettere in seria crisi l’operatività della grande raffineria siracusana Isab-Lukoil. L’azienda ha già fatto sapere di non poter andare oltre gennaio 2023 con le scorte disponibili di greggio. Dopo, in assenza di soluzioni, sarà chiusura.

Un decreto legge per impedire la chiusura degli stabilimenti Lukoil

Ad anticipare una delle prossime iniziative del Governo Meloni, come riportano altri quotidiani online locali, l’ex parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

Una norma generale per inserire le raffinerie fra le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale, con la possibilità per lo Stato di porle in amministrazione fiduciaria temporaneamente per garantire la continuità degli approvvigionamenti energetici.

“Oggi – dice la Prestigiacomo – il governo approverà un decreto legge per impedire la chiusura della Lukoil. Temporaneamente lo Stato interverrà nella gestione della raffineria mentre si continuerà a lavorare per individuare una soluzione definitiva che assicuri continuità produttiva e posti di lavoro. Prendiamo atto che – conclude l’ex parlamentare di Forza Italia -, al contrario del governo Draghi, che aveva ignorato o comunque fortemente sottovalutato l’emergenza Lukoil, il nuovo esecutivo di centrodestra ha affrontato seriamente e tempestivamente una crisi economica e politica che rischiava di avere effetti devastanti”.