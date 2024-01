“La Lunga notte”, tutto sulla fiction Rai che racconta la caduta del Duce

Cast, trama, episodi: in onda su Rai Uno il racconto della fine della dittatura di Mussolini.

“La Lunga notte – La caduta del Duce” è la nuova serie tv coprodotta da Rai Fiction con Eliseo Entertainment e prodotta da Luca Barbareschi in onda dal 29 al 31 gennaio 2024 in prima serata su Rai Uno.

Diretta da Giacomo Campiotti e scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, la serie in sei episodi ripercorre un preciso evento storico ossia la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, con la conseguente fine del regime fascista.

Maria Pia Ammirati, presidente di Rai Fiction, in merito alla scelta di realizzare una serie su un evento storico di tale portata per la Storia d’Italia ha dichiarato: “La storia è sempre complicata, fatta da uomini e donne, da confini da difendere o da estendere, da grandi vicende che riguardano il Paese e da vicende comuni che interessano le vite quotidiane. In questa serie non vi è alcun intento nostalgico, ma c’è un’analisi dei fatti che diventa drammaturgia, nel solco della rappresentazione storica del fascismo, del nazismo e della Seconda guerra mondiale, indagando sul clima politico e sociale del tempo”.

“La Lunga notte – La caduta del Duce”: cast e trama

Trama

La serie narra le tre settimane che condussero alla notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 quando si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini che sancì la fine del regime fascista.

È il 10 luglio quando le truppe angloamericane sbarcano in Sicilia e il 19 luglio gli aerei americani bombardano Roma. Dopo aver voluto l’alleanza con l’Italia, adesso Hitler è scontento perché il Duce non sa fermare l’avanzata delle truppe nemiche. Mortifica il Duce perché non sa punire i traditori ossia il Re e l’esercito.

In questo momento di tensioni e incertezza, Dino Grandi, Presidente della Camera dei Fasci, è l’unico a intuire che bisogna destituire Mussolini in maniera legittima, convocando il Gran Consiglio, per poi rimettere il Paese nelle mani della famiglia Reale, riallacciando i rapporti con l’Inghilterra e il Vaticano.

Il Re Vittorio Emanuele III non prende posizione e mantiene il potere, mentre la principessa Maria Josè trama con il Vaticano e gli Inglesi per rimuovere Mussolini allo scopo di liberare l’Italia dalla morsa della dittatura ma anche per vedere suo marito Umberto di Savoia, figlio del regnante, ascendere al trono.

Edda Ciano, figlia di Mussolini, è divisa tra l’amore per il padre e il marito Galeazzo che brama di prendere il posto del Duce. Quest’ultimo è tra due donne: la moglie Rachele e l’amante Claretta Petacci. Le due sono preoccupate. Nonostante siano abili strateghe e consigliere, non vengono ascoltate.

Quando la notte del 24 luglio Mussolini convoca il Gran Consiglio a Palazzo Venezia, la trama segreta è ordita. Dino Grandi si reca all’incontro con due bombe a mano nelle tasche. È pronto a tutto. È difficile reggere la sicumera di Mussolini che millanta forze armate e unità del Paese mentre gli altri gerarchi urlano “al traditore”.

Il cast

A vestire i panni di Dino Grandi sarà Alessio Boni che, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato: “Questa serie è importante per i giovani perché sui banchi di scuola non si racconta che cosa è successo in quel frangente della nostra storia. La lunga notte lo fa nel dettaglio e descrive anche la dicotomia tra chi bramava nei palazzi e chi viveva in un paese allo sfacelo”.

Il cast è composto anche da Duccio Camerini (Benito Mussolini), Martina Stella (Claretta Petacci), Aurora Ruffino (Maria Josè, moglie di Umberto), Ana Caterina Morariu (Antonietta Grandi), Flavio Parenti (Umberto di Savoia) e Lucrezia Guidone (Edda Ciano).

Dove e come vedere

La serie “La lunga notte – La caduta del Duce” andrà in onda da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio 2024 su Rai Uno alle ore 21:30. È possibile seguirla anche in diretta streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili gli episodi per essere visti e rivisti una volta che la serie sarà interamente trasmessa.

Foto Rai