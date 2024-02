Lungomare Fest torna a Catania anche nel 2024, le date e il commento: “Siamo ai minimi storici”

Torna l'appuntamento con la pedonalizzazione del litorale roccioso catanese. Ma Lungomare Liberato chiede di più: "Abbiamo bisogno di un luogo dove respirare aria pulita nelle sere d'estate"

Torna anche nel 2024 – a partire da domenica 7 aprile – il Lungomare Fest a Catania: un appuntamento per incentivare la pedonalizzazione, con tanti eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso del capoluogo etneo.

L’annuncio sull’iniziativa – molto apprezzata soprattutto dagli ambientalisti, ma anche per chi ama le passeggiate all’aria aperta – è arrivato, tramite un comunicato stampa, direttamente dal Comune di Catania.

Lungomare Fest 2024 a Catania, l’annuncio

Nel comunicato del Comune di Catania si legge: “La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha infatti programmato che si potrà godere del lungomare senz’auto per due domeniche al mese in modo alternato, nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall’8 settembre al 6 ottobre”.

Le date del Lungomare Fest

Il calendario non è ufficiale, ma – stando alle informazioni emerse dal comunicato stampa – le date dovrebbero essere:

7 Aprile

21 Aprile

5 Maggio

19 Maggio

8 Settembre

22 Settembre

6 Ottobre

In dubbio le date di giugno: la Festa della Repubblica del 2 giugno, infatti, cadrà di domenica e l’iniziativa potrebbe essere rimandata per questo. Si attendono news ufficiali a tal proposito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Gli eventi in programma

L’esecutivo comunale ha previsto che durante gli appuntamenti primaverili e post estivi con le passeggiate all’aria aperta e senza i pericoli delle auto del Lungomare Fest 2024 si promuovano eventi attrattivi come quelli sportivi, culturali, di animazione e anche mercatini di prodotti artigianali, proprio a ridosso del mare della scogliera, tra le piazze del Lungomare recentemente rinnovate dal Comune e attrezzate per i giochi, il fitness e in generale lo svago e il tempo libero.

Il commento di Lungomare Liberato

“Praticamente nessuna edizione estiva serale, siamo ai minimi storici, circa 8 pedonalizzazioni in un anno, con tutto che hanno aperto parzialmente la strada accanto dopo 25 anni di lavori e che al momento, nell’ottica della mobilità sostenibile sta sbarrando il percorso della circonvallazione ai pedoni. Ci spiace notare che invece di migliorare, in questa città si continua ad andare indietro”. Questo è il commento della pagina Facebook “Lungomare Liberato”, delusi da questo primo annuncio sul Lungomare Fest 2024.

“Speravamo in un cambio di marcia da parte dell’attuale amministrazione. Ovviamente ancora sono in tempo per aggiungere altre edizioni, soprattutto quelle serali estive del fine settimana a cui ci teniamo molto. La sera, in estate, il nostro lungomare merita di essere pedonale proprio come avviene a Giardini o in altre città. Hanno blindato il nostro porto, chiuso il molo di levante, il nostro lungomare resta l’unico luogo dove passeggiare, prendere fresco e aria pulita accanto il mare. Abbiamo bisogno di un luogo dove respirare in estate. Grazie”.