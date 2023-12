Lutto nell’automobilismo siciliano, morto l’ex pilota Eugenio Renna: “Rip Amphicar”

L'ex pilota aveva 78 anni e aveva vinto la Targa Florio nel 1978.

Lutto nel mondo dell’automobilismo siciliano: è morto l’ex pilota Eugenio Renna, noto come “Amphicar” e vincitore della Targa Florio nel 1976.

Lascia la moglie e una figlia, Rossella.

Chi era Eugenio Renna

L’ex pilota aveva 78 anni e ha dedicato l’intera vita alla sua passione per le corse automobilistiche. Grazie alla sua bravura, si era guadagnato il soprannome di “Amphicar“. Nel 1978 aveva vinto la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo che si svolge tra le vie difficili delle Madonie. In 33 anni di onorata carriera, ha percorso più di 200 corse.

Da alcuni anni, l’uomo conviveva con alcune patologie. Circa due settimane fa era stato ricoverato in ospedale a causa di una grave polmonite, che purtroppo non ha lasciato scampo al 78enne. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Valdesi il prossimo lunedì.

L’addio all’ex pilota

Tanti i messaggi di cordoglio per “Amphicar”. “Non sarà facile batterlo nemmeno ovunque andrà”, scrive l’amico Carmelo nel gruppo Facebook “Associazione culturale Amici della Targa Florio”.

“Era uno dei miei piloti preferiti. Eugenio Renna, in arte Amphicar, ci ha lasciato nei giorni scorsi ed è volato in cielo con le sue splendide auto e con la sua grande passione per lo sport motoristico. R.I.P.”, scrive Giuseppe.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Vitale