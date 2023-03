Lutto a Vittoria, è morto a 95 anni monsignor Calì

Fu ordinato sacerdote a Siracusa nel 1953.

La comunità di Vittoria (Ragusa) è a lutto per la morte di monsignor Giuseppe Calì, scomparso oggi all’età di 95 anni. Fu ordinato sacerdote a Siracusa nel 1953. Le esequie saranno celebrate domani alle 16 nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. La salma sarà esposta nella stessa basilica dalle 8 di domani.

Il cordoglio della Diocesi di Ragusa

“Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa, il presbiterio diocesano, la parrocchia di San Giovanni Battista di Vittoria – si legge in una nota – , i fedeli annunciano il ritorno alla Casa del Padre di monsignor Giovanni Calì. Lo ricordano con affetto anche la parrocchia del Santissimo Rosario, gli alunni del liceo classico “Cancellieri”, i tanti sacerdoti che ha accompagnato nel cammino vocazionale (tra cui anche il vescovo di Caltanissetta monsignor Mario Russotto), le generazioni di vittoriesi che lo hanno avuto come pastore, maestro, amico. Negli anni in cui ha retto da arciprete la Chiesa Madre di San Giovanni è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità civile ed ecclesiale”.

Il cordoglio del sindaco Aiello

“Padre Cali’ ci ha lasciato. Si e’ spento alle prime ore del mattino – scrive in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello – . Esprimo il dolore e il compianto mio e dell’intera Cittadinanza. La Citta’ non dimenticherà’ mai il valore della sua azione religiosa e pastorale. Azione forte e coraggiosa che guardava alla dimensione umana come punto d’approdo di ogni confronto civile e religioso. Addio Monsignore, grazie per avermi trattato sempre come un amico sincero devoto e leale”.