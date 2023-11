Mafia: operazione Polizia-Fbi, 17 fermi tra Palermo e New York

Contestualmente, a New York, l'Fbi sta eseguendo 10 misure restrittive a carico di soggetti indagati per gli stessi reati

Maxi-operazione antimafia congiunta polizia-Fbi tra Palermo e New York. La polizia di Stato, su delega della Dda di Palermo, sta eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili, a diverso titolo, dei delitti di associazione mafiosa e altri reati connessi.

L’operazione congiunta

L’operazione vede coinvolti investigatori italiani della polizia di Stato, appartenenti al Servizio centrale operativo e alla Squadra mobile di Palermo, coadiuvati da personale specializzato dei Reparti Prevenzione crimine, delle unità cinofile, del Reparto volo ed Agenti speciali dell’ Fbi, in qualità di osservatori. Contestualmente, a New York, l’Fbi sta eseguendo 10 misure restrittive a carico di soggetti indagati per gli stessi reati. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 12, alla questura di Palermo presso il complesso di S. Elisabetta.