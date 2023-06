Mafia: Palermo, confiscati beni per 1 milione di euro ad esponenti Cosa nostra

I provvedimenti hanno permesso di confiscare un patrimonio di circa un milione di euro

Beni per un valore di circa un milione di euro sono stati confiscati ad esponenti delle famiglie mafiose di Altavilla, Palermo San Lorenzo e Partanna Mondello. Si tratta di Francesco Lombardo, 67 anni, Domeni Baglione, 64 anni, e Francesco Lo Jacono, 43 anni, già destinatari di tre provvedimenti di sequestro emessi, tra il maggio del 2018 ed il giugno del 2022, dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. I provvedimenti di oggi hanno permesso di confiscare, per i primi due irrevocabilmente e per il terzo in primo grado, un patrimonio di circa un milione di euro riconducibile a Cosa nostra.

A Lombardo, arrestato nell’operazione ‘Argo’ con l’accusa di aver diretto la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia e condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi, sono stati confiscati beni per un valore di circa 500mila euro: una parte di un fabbricato, un fabbricato in corso di costruzione; una casa e un appezzamento di terreno, tutti ad Altavilla.

Baglione è invece stato arrestato nell’operazione ‘Apocalisse’: accusato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Partanna Mondello, è stato condannato in primo grado a 9 anni e 4 mesi. Per lui, il provvedimento di confisca ha riguardato un appartamento a Palermo dal valore di circa 300mila euro. Lo Jacono è stato arrestato nell’operazione ‘Talea’. Esponente della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi. Il provvedimento di confisca di primo grado ha riguardato un terreno con fabbricato a Partinico e un’auto, per un valore complessivo di circa 200mila euro.