Malore per un camionista a Licata, muore 52enne di origini campane

Un camionista 52enne di origine campana ha perso la vita a Licata, all’interno del deposito di una ditta, in contrada Bugiades. L’uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe accusato un malore.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza ma i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili anche dopo l’arrivo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Presenti sul posto gli agenti di polizia.