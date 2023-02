Maltempo a Catania, la sabbia della “Playa” invade la strada: le incredibili immagini

In alta quota una bufera di neve sull'Etna. A Catania, zona Playa è la sabbia a invadere le strade già rese impraticabili dal forte vento e dalla pioggia

Violenti temporali e bufere di vento continuano a flagellare la costa orientale della Sicilia.

Scene incredibili a Catania, dove la sabbia invade la strada alla Playa, in prossimità della spiaggia libera numero 3. Causa il fortissimo vento sta soffiando da ieri sera su Catania, dove continua a piovere.

I vigili del fuoco, hanno compiuto 44 interventi per danni causati dall’acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti. Per seguire la situazione di allerta meteo in Sicilia Orientale è possibile consultare i servizi realizzati dal Quotidiano di Sicilia.

Aeroporto di Catania off limits

Il vento nella notte, ha bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi.

Dal “tabellone on line” di arrivi e partenze sul sito dello scalo non risultano decolli dopo la mezzanotte, mentre uno solo, al momento, è quello atterrato: l’Istanbul-Catania della Turkish Airlines che è arrivato alle 08:29 con 15 minuti circa di ritardo rispetto all’orario previsto.

Le condizioni meteo su Catania, dove per il secondo giorno consecutivo è scattata l’allerta rossa, con scuole chiuse, dovrebbero migliorare dalle prossime ore. Servizi taxi e transfer da hotel e strutture ricettive a Catania verso aeroporto e viceversa, sospesi perché “non si può garantire il servizio”.

La situazione in provincia di Catania

Particolarmente critica la situazione nella provincia di Catania. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti e danni provocati dall’acqua in genere.

A Catania “si contano i danni della bufera di vento – fa sapere la Coldiretti – ma la situazione di emergenza riguarda tutta la Sicilia” con “campagne sott’acqua, la raccolta degli agrumi bloccata, danni alle serre, alberi abbattuti e difficoltà a raggiungere le aziende a causa del forte vento, della pioggia e della neve”.