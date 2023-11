VIDEO | Maltempo in Toscana, l’acqua porta via le auto: le impressionanti immagini

È di tre morti e sei dispersi il bilancio provvisorio delle alluvioni che hanno colpito la Toscana dal tardo pomeriggio di ieri

È di tre morti e 6 dispersi il bilancio provvisorio delle alluvioni che hanno colpito Toscana dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre. Due persone hanno perso la vita a Montemurlo (Prato) e una a Rosignano (Livorno).

I dispersi

Il numero delle persone disperse in Toscana a causa del maltempo aumenta e ai tre segnalati dalla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze (due a Vinci e uno a Campi Bisenzio) se ne aggiungono altrettanti. Una quarta persona dispersa viene segnalata dai carabinieri sempre nel Fiorentino, ancora a Campi Bisenzio, la zona dove si registrano le criticità maggiori, mentre i vigili del fuoco danno notizia di altre due persone disperse a Lamporecchio, in provincia di Pistoia.

Allagamenti nelle province di Prato, Pistoia, Pisa e Lucca

A Carmignano (Prato) l’esondazione del torrente Furba ha comportato nella frazione di Seano “un importante allagamento” e verso l’una la situazione era “leggermente migliorata”. A Montemurlo (Prato) ha esondato il torrente Bagnolo, con numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti si sono registrate tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione del fiume Bisenzio nella zona Santa Lucia. E’ stata aperta la cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie. Sono allagati vari reparti dell’ospedale Santo Stefano di Prato: in corso interventi in via di risoluzione.

Tra Vernio e Vaiano il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano. A Campi Bisenzio vi è stata una rottura arginale della marina in zona villa Montalvo con tracimazione del Bisenzio al ponte della Rocca da entrambi i lati. In il livello del Bisenzio sta calando.

Ospedali allagati a Prato e Pontedera

Il maltempo che ha investito la Toscana ha creato gravi problemi anche agli ospedali. Allagamenti si sono registrati nei locali dell’ospedale Lotti di Pontedera (Pisa), dell’ospedale Santo Stefano di Prato – documentati nel video – e dell’ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Il ministro Salvini: “Siamo al fianco di tutti i cittadini”

“Stiamo seguendo i problemi causati dal maltempo (le immagini arrivano da Campi Bisenzio, in Toscana) in diverse zone d’Italia, con attenzione alle segnalazioni sulle situazioni più pericolose per i cittadini ed ai rischi su strade, ferrovie e infrastrutture. La situazione è in aggiornamento. Siamo al fianco di tutti i cittadini, mandando un pensiero particolare anche ai Vigili del Fuoco ed ai soccorritori in azione in condizioni molto difficili”, scrive su Facebok il ministro Matteo Salvini.

video da profilo Facebook Matteo Salvini

foto account Vigili del fuoco