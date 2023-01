Maneskin, Victoria in cella in Messico: “Tutta colpa di…Damiano!”

Brutta disavventura per la bassista. Victoria lo racconta in un documentario pubblicato sulla pagina You Tube ufficiale dei Maneskin

Brutta disavventura per Victoria de Angelis, bassista dei Maneskin. La componente della band rock ha trascorso alcune ore in una cella in Messico. Victoria lo racconta nel documentario North American Tour Film, pubblicato sulla pagina You Tube ufficiale dei Maneskin.

Il racconto della bassista

“Devo raccontarvi questa storia tristissima che mi è capitata in Messico. In aeroporto arriviamo al controllo passaporti, apro la mia borsa e il mio passaporto non c’è più. All’inizio ero tranquilla perché ho detto tanto starà qui sull’aereo, dove può essere? Guardiamo in aereo e dopo 40 minuti arriva un ragazzo dall’aeroporto e mi dice vieni con me. Io vado e lui mi dice dammi il telefono e anche il Nintendo”.

La colpa di….Damiano!

“Dopo 4 ore e mezza arriva qualcuno a salvarmi – racconta ancora De Angelis – , torno a casa e tutto e tutti mi rimproverano. Oggi mi sveglio e viene fuori che quel c…e di Damiano aveva il mio passaporto in valigia e così ho aspettato 5 ore in cella per colpa sua e domani devo andare in ancora ambasciata”. I Maneskin, dopo la tappa messicana, proseguono il tour mondiale a suon di record.