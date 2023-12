Mangia una merendina e rischia di soffocare: maestra salva bimbo ad Agrigento

Un alunno ha rischiato di soffocare, ma il provvidenziale intervento della maestra gli ha salvato la vita: la ricostruzione

Tragedia fortunatamente evitata in una scuola di Agrigento dove un alunno ha rischiato di soffocare, ma il provvidenziale intervento della maestra gli ha salvato la vita. È successo al plesso Don Bosco di via Dante dell’Istituto comprensivo Salvatore Quasimodo. Secondo quanto ricostruito, un bambino di 5 anni stava mangiando una merendina, ma parte della brioche si è bloccata in gola impedendogli di respirare.

L’insegnante Irene Dispenza si è accorta delle difficoltà che il piccolo aveva nel deglutire agendo con grande determinazione e lucidità.

La maestra ha salvato il bimbo

Effettuando le manovre di disostruzione è riuscita a liberare le vie respiratorie del bimbo, che ha così espulso il boccone rimasto incastrato e ha ricominciato a respirare normalmente.

Grazie alla tempistività della maestra, da anni titolare di cattedra dell’istituto comprensivo agrigentino, il piccolo non ha riportato gravi conseguenze.

