Manovra, alla Sicilia 200 milioni. Per Lampedusa in arrivo altri 850mila

Accordo tra Schifani e Giorgetti per le nuove risorse in Manovra. Per la Lampedusa il finanziamento riguarderà la gestione dell'hotspot.

La Lega plaude all’accordo tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che destinerà 200 milioni di euro per rimpinguare casse dell’Ente.

La richiesta era stata recentemente approvata dalla Corte Costituzionale e trae origine da una norma nazionale del 2007 che aumenta di 7 punti percentuali la quota di spesa sanitaria che lo Stato decide di trasferire a carico della Regione.

Il finanziamento sarà utilizzato come “tesoretto” per la prossima Manovra regionale 2023.

Il finanziamento per Lampedusa

Inoltre, attraverso un emendamento al Dl Aiuti quater, in Legge di Bilancio saranno inseriti ulteriori 850mila euro che potranno essere indirizzati al Comune di Lampedusa per compensare le spese relative alla gestione dell’hotspot.

Nella giornata di domani, lunedì 19 dicembre, il segretario leghista Matteo Salvini farà visita all’isola di Lampedusa per “ringraziare” gli uomini e le donne in divisa che ci lavorano.