Marche, palermitano si finge operatore delle poste e ruba 2mila euro a una donna

E’ con il più classico dei raggiri che un uomo, originario di Palermo, è riuscito a derubare di duemila euro una donna residente di Falerone, in provincia di Fermo. Fintosi operatore delle poste, il ladro ha convinto la vittima a mettere in sicurezza il conto corrente, riuscendo anche a far eseguire alla donna due bonifici da 2mila euro. Dopo è sparito.

Rintracciato in poco tempo

Una volta capito di essere stata raggirata, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri che, in poco tempo, sono risaliti all’autore della truffa e lo hanno denunciato. Si tratta di un giovane palermitano. Si sta indagando per capire se l’uomo in passato abbia già utilizzato lo stesso modus operandi.