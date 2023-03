Maria Elena Bottazzi

Figlia di un diplomatico honduregno, Bottazzi è nata in Italia; si è trasferita in Honduras quando aveva otto anni. Ha studiato microbiologia e chimica clinica presso l’Università Nazionale Autonoma dell’Honduras (1989), poi ha conseguito un dottorato in immunologia molecolare e patologia sperimentale presso l’Università della Florida nel 1995. Ha completato il lavoro post-dottorato in biologia cellulare presso l’Università di Miami (1998) e l’Università della Pennsylvania (2001). Il suo incarico accademico è iniziato presso la George Washington University, dove ha prestato servizio per 11 anni come professore associato e vicepresidente per l’amministrazione presso il Dipartimento di microbiologia, immunologia e medicina tropicale.

Ruoli ricoperti

Bottazzi, è decano associato PhD della National School of Tropical Medicine e Professore di Pediatrics and Molecular Virology & Microbiology presso il Baylor College of Medicine di Houston, Texas ed è Illustre professoressa al Dipartimento di Biologia della Baylor University di Waco, Texas. Dirige la ricerca e l’amministrazione della sezione di medicina tropicale pediatrica ed è il vicedirettore del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development a Product Development Partnership (PDP).

Ma non è tutto: la dottoressa è anche editor in Chief di Current Tropical Medicine Reports, Springer, Stati Uniti e Associate Editor per Public Library of Science (PLoS) Neglected Tropical Disease Journal. Ha ricevuto numerose sovvenzioni e premi extramurali ed è autrice o coautrice di oltre 100 articoli scientifici in biologia molecolare, cellulare, immunoparassitologia e sviluppo di vaccini. Ha partecipato a più di 200 conferenze in tutto il mondo. Nel 2015 ha ricevuto la più alta onorificenza dal governo dell’Honduras, il “Jose Cecilio del Valle” National Science Award e una medaglia d’onore dal Congresso nazionale dell’Honduras. Nel 2017 le è stato conferito il premio per la leadership in scienza e tecnologia dall’Honduras Chapter of Vital Voices.

Maria Elena Bottazzi, PhD è Associate Dean della National School of Tropical Medicine e Professore di Pediatrics and Molecular Virology & Microbiology presso il Baylor College of Medicine di Houston, Texas ed è Distinguished Professor presso il Dipartimento di Biologia presso la Baylor University di Waco, Texas. Bottazzi dirige la ricerca e l’amministrazione della sezione di medicina tropicale pediatrica ed è il vicedirettore del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development a Product Development Partnership (PDP). È riconosciuta a livello internazionale con oltre 17 anni di esperienza nella ricerca traslazionale e nello sviluppo di vaccini per le malattie tropicali trascurate. Inoltre, il suo principale interesse è nel ruolo dei vaccini come strumenti di controllo integrati nei programmi e nelle iniziative internazionali di sanità pubblica.

La dottoressa, inoltre, è ditor in Chief di Current Tropical Medicine Reports, Springer, Stati Uniti e Associate Editor per Public Library of Science (PLoS) Neglected Tropical Disease Journal. Ha ricevuto numerose sovvenzioni e premi extramurali ed è autrice o coautrice di oltre 100 articoli scientifici in biologia molecolare, cellulare, immunoparassitologia e sviluppo di vaccini. Ha partecipato a più di 200 conferenze in tutto il mondo e ha rilasciato una serie di interviste televisive, giornalistiche e radiofoniche. Il Dr. Bottazzi è uno dei Fellow per l’impegno pubblico dell’Alan I. Leshner Leadership Institute 2017-18 e Hedwig van Ameringen Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM) e American Leadership Forum (ALF) Fellow. Nel 2015 ha ricevuto la più alta onorificenza dal governo dell’Honduras, il “Jose Cecilio del Valle” National Science Award e una medaglia d’onore dal Congresso nazionale dell’Honduras. Nel 2017 le è stato conferito il premio per la leadership in scienza e tecnologia dall’Honduras Chapter of Vital Voices.

Progetti