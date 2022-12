Maria Teresa Cucinotta, nuovo Prefetto di Palermo: insediamento e incontro con Lagalla

Emozionata ma pronta ad affrontare le emergenze di Palermo, dall'illegalità diffusa all'emergenza abitativa: l'insediamento del nuovo Prefetto di Palermo.

Il nuovo Prefetto di Palermo è Maria Teresa Cucinotta. Oggi l’insediamento in via Cavour, dove la nuova rappresentante delle istituzioni del capoluogo ha incontrato anche la stampa.

Il Prefetto Cucinotta ha anche incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Si insedia il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta

“Ho la pelle d’oca, sono davvero emozionata“. Questo ha detto il Prefetto del capoluogo regionale, che si insedia esattamente alla fine dell’anno in cui ricorre il 40esimo anniversario dell’omicidio di mafia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (che, è importante ricordarlo, ha ricoperto proprio questo ruolo).

Prima di ricoprire l’attuale ruolo nel capoluogo provinciale, Maria Teresa Cucinotta è stata anche vicario a Siracusa, Prefetto a Lecce e a Catanzaro e funzionario della Prefettura palermitana per diversi anni. Nel suo discorso d’insediamento a Palermo, ha voluto ricordare le vittime delle stragi di mafia e in particolare quella che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. Si tratta di un evento che ha segnato profondamente il nuovo Prefetto di Palermo, in quanto il 23 maggio 1992 era il suo primo sabato da funzionario di turno a Palermo.

L’incontro con il sindaco Lagalla

Il nuovo prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, oggi ha anche incontrato il sindaco Roberto Lagalla. Il primo cittadino ha parlato di un incontro “cordiale e all’insegna dello spirito di collaborazione“.

“Nel rivolgerle il benvenuto, ci siamo dati appuntamento di lavoro per affrontare in stretta sinergia le criticità che riguardano il capoluogo, certo che l’esperienza del nuovo prefetto potrà dare un prezioso contributo alla nostra città. In particolare, in questo incontro abbiamo già trattato alcuni temi come quelli relativi al cimitero dei Rotoli, l’emergenza abitativa e la gestione dei beni confiscati, fino al preoccupante aspetto del consumo di sostanze stupefacenti”.

Gli auguri della Cisl

“Rivolgiamo sinceri auguri di buon lavoro al neo Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, che oggi si è presentata alla città. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità aiuteranno Palermo e l’area metropolitana ad affrontare le numerose emergenze del nostro territorio e in particolar modo le tante vertenze lavorative. Come Cisal, siamo pronti come sempre a collaborare con le istituzioni e offrire il nostro contributo per trovare idonee soluzioni a problemi comuni”. Questo è l’augurio di Giuseppe Badagliacca e Gianluca Colombino di Cisal.

