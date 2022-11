Marijuana e cocaina in casa: arrestato pusher a Librino

L'arresto dopo una perquisizione degli agenti della Squadra Mobile di Catania. Ecco cosa hanno trovato gli operatori.

La Polizia di Stato di Catania ieri ha arrestato S. D. (classe 1970) per possesso ai fini di spaccio di droga, nello specifico marijuana e cocaina.

L’operazione è stata eseguita nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di droga.

La perquisizione e l’arresto per droga

Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile etnea ha eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione dove risiede l’uomo, situata nel quartiere Librino.

Le attività di ricerca hanno dato esito positivo: gli operatori, infatti, hanno trovato un borsello in tela contenente un involucro in plastica con all’interno 60 grammi circa di marijuana e tre involucri in plastica con all’interno circa 30 grammi di cocaina.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento dello stupefacente, come una bilancia e buste in cellophane. Per quanto sopra, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

Immagine di repertorio